Gebze Teknik Üniversitesi Osmaneli’ni çalışma alanı seçti

Gebze Teknik Üniversitesi, Osmaneli’ni ’Kentsel Sit Alanını Çalışmaları’ alanı seçti.

Birçok üniversite ile işbirliği yapan Osmaneli Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi’nin ilçelerini ’Kentsel Sit Alanını Çalışmaları’ alanı seçmelerinden sonra hemen çalışmalar başladı. Gebze Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün bu yıl 350 bin metrekarelik sit alanını ’Kentsel Sit Alanını Çalışmaları’ tercih edildiğini anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "İlçemizi ziyaret eden değerli hocalarımız ve öğrencileri bir çok tarihi alanda, konaklar,camiler ve kilisemizde incelemelerde bulundu. İlçemize katkılarından ve çalışmalarından dolayı başta bölüm hocalarımıza, mezun olduğu üniversitenin ilgili bölümünü ilçemize getiren Bilecik Bilim Sanayi İl Müdürümüz Abdullah Ay ve bölüm öğrencilerimize teşekkür ederiz" dedi.