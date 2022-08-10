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Gebe okulu 7 mezun daha verdi

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hamilelik dönemi ve sonrasıyla ilgili eğitim vermek amacıyla faaliyet gösteren Ebe Okulu 7 mezun daha verdi.

BİLECİK 10.08.2022, 09:46
Gebe okulu 7 mezun daha verdi

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hamilelik dönemi ve sonrasıyla ilgili eğitim vermek amacıyla faaliyet gösteren Ebe Okulu 7 mezun daha verdi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hamilelik dönemi ve sonrasıyla ilgili eğitim vermek amacıyla açılan Ebe Okulu, mezun vermeye devam ediyor. Her dönem yeni katılımcılarıyla devam eden Gebe Okulu 11’inci döneminde 7 mezun daha verdi. Ebe Emine Ayanoğlu tarafından planlanan ve uzman hekimler tarafından verilen eğitimleri tamamlayan 7 mezuna sertifikaları verildi. Sertifikalarına kavuşan mezunlar, eğitimlerde de katkısı bulunan ilgili birimleri ve hastane yöneticilerini ziyaret ederek teşekkür ettiler.

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