’Fotofiniş’ isimli eseri ödüle layık görüldü

Resim Bölümü Öğretim Görevlisi Elçin Mustafayev’in ’Fotofiniş’ isimli eseri ödül aldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Görevlisi Elçin Mustafayev’in "Fotofiniş" isimli eseri, "At, At Sevgisi ve At Yarışı" temalı Türkiye Jokey Kulübü 11. Resim Yarışması’nda üçüncülük ödülüne değer görüldü. Tuval üzerine yağlı boya kullanılarak, 150x150 santimetre ölçülerinde oluşturulan eser İstanbul’dan 192, Ankara’dan 115, İzmir’den 104, Adana’dan 103, Bursa’dan 55, Diyarbakır’dan 14, Şanlıurfa’dan 13, Kocaeli’nden 22, Elazığ’dan 20 ve Antalya’dan 22 adet olmak üzere toplam 660 adet eserin katıldığı yarışmada üçüncülük ödülünü kazandı.

Beşiktaş Belediyesi Çağdaş Sanat Galerisi Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde ödülünü alan Öğretim görevlisi Mustafayev, büyük bir mutluluk yaşadığını belirtti.