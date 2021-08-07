banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun tutuklandı
Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun tutuklandı
'Altın madalyayı Cumhurbaşkanımıza armağan ediyorum'
'Altın madalyayı Cumhurbaşkanımıza armağan ediyorum'
Polisleri tehdit etmişti! Sadık Yıldırım tutuklandı!
Polisleri tehdit etmişti! Sadık Yıldırım tutuklandı!
Tülin Şahin, eski eşini neden gözaltına aldırdı?
Tülin Şahin, eski eşini neden gözaltına aldırdı?

Fenerium tırı Bilecik’te

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün resmi lisanslı ürünlerinin satıldığı Fenerium tırı Bilecik’e geldi.

BİLECİK 07.08.2021, 14:07
Fenerium tırı Bilecik’te

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün resmi lisanslı ürünlerinin satıldığı Fenerium tırı Bilecik’e geldi.

Bilecik Atatürk Parkı önünde kurulan Fenerium tırı 2 gün süreyle Bilecikli Fenerbahçelilere hizmet verdi. Fenerium’un tırı kurulduğu andan itibaren halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Tıra gelerek yetkililerden bilgi alan Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi İbrahim Rafet Sünetci, "Fenerium tırı sayesinde Bilecikli Fenerbahçelileri sarı-lacivert renklerle buluşturduk. Bizler tek bilek değil, tek yürek çalışıyoruz. Halkımızın ilgisi çok yoğun oldu. Bu da bizleri mutlu ediyor. Tüm fenerli vatandaşlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.
Yorumlar (0)
28°
az bulutlu