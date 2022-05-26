Ezanı güzel okuma ve etkili hutbe sunumu yarışması birinciler belli oldu

Bilecik’te ’Etkili Hutbe Sunumu ve Ezanı Güzel Okuma’ il birinciliği yarışması yapıldı.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde, ‘Etkili Hutbe Sunumu ve Ezanı Güzel Okuma’ il merkezi yarışması Şerifpaşa Cami’nde yapıldı. Bilecik İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı’nın başkanlığında, İl Müftü Yardımcısı İbrahim Özen, Pazaryeri İlçe Müftüsü Şenol Şahin ve Şube Müdürü Şerafettin Karagöz’ün jüriliğini yaptığı değerlendirmelerin sonucunda birincilikler açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre, etkili hutbe okuma dalında, Osmangazi Camii Müezzin Kayyımı; Talha Karaçivi birinci olurken, ezanı güzel okuma dalında ise; Üniversite Uluçınar Cami Müezzin Kayyımı Harun Çalışkan birinci olamaya hak kazandı.

Müftü Yardımcısı Bağcı, il birincisi olan din görevlilerini tebrik ederek, bölge finalinde başarılar diledi.