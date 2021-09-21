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Eylül ayı din görevlileri toplantısı yapıldı

Bilecik İl Müftülüğü tarafından hey ay düzenli olarak yapılan din görevlileri toplantısı Hamidiye Camiinde gerçekleştirildi.

BİLECİK 21.09.2021, 11:21
Eylül ayı din görevlileri toplantısı yapıldı

Bilecik İl Müftülüğü tarafından hey ay düzenli olarak yapılan din görevlileri toplantısı Hamidiye Camiinde gerçekleştirildi.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’un başkanlığında Eylül ayı din görevlileri toplantısı, Dindar Mescidi İmam Hatibi Mesut Karabıyık’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ‘Ahilik Haftası’ hakkındaki yazısı, afet farkındalık eğitimi, insan hakları eylem planı, temel insan hakları eğitimi, 2021-2022 eğitim öğretim yılı Kur’an kursları uygulama esasları, Kur’an-ı Kerimi anlama temel eğitim programı, cami tasarımı planlama ve diğer güncel konular görüşüldü.

Öte yandan toplantıya şube müdürleri, vaizler ve din görevlileri katıldı.

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