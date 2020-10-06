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Eski Bakan Şeker’den Başkan Yaman’a ziyaret

ESKİ BAKAN ŞEKER'DEN BAŞKAN YAMAN'A ZİYARET

BİLECİK 06.10.2020, 13:52
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Eski Bakan Şeker’den Başkan Yaman’a ziyaret

Eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ı makamında ziyaret etti.

20 dönemde kurulan 54’üncü hükümette Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Bahattin Şeker, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman, "Eski Devlet bakanımız Bahattin Şeker bey bugün beldemize gelerek bizleri ziyaret ettiler Saygıdeğer büyüğümüze ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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