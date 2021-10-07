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Erzurumlulardan Vali Kızılkaya’ya hayırlı olsun ziyaret

Bilecik Erzurumlular Derneği, dün göreve başlayan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

BİLECİK 07.10.2021, 10:00
Erzurumlulardan Vali Kızılkaya’ya hayırlı olsun ziyaret

Bilecik Erzurumlular Derneği, dün göreve başlayan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığının bazı valilikler ve il emniyet müdürlüklerine yönelik atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre, Bilecik Valiliği’ne Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Kızılkaya atanmıştı. Vali Kızılkaya dün göreve başlarken, Bilecik Erzurumlular Derneği Başkanı Ebutalip Dursun ve yönetim kurulu üyeleri hayırlı olsun ziyaretin bulundu.

Ziyaret sonrası değerlendirme yapan Dernek Başkanı Dursun, Vali Kızılkaya yeni görevinde başarılar dileyerek, "Bilecik için hep beraber çalışıp, kalkındırmak için mücadele vereceğiz" dedi.

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