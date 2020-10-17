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Engelli yolu engel dolu

BİLECİK’İN PAZARYERİ İLÇESİNDE ENGELLİLER İÇİN YAPILAN KALDIRIM ÜSTÜ YÜRÜYÜŞ YOLUNA ESNAFLAR TARAFINDAN İŞGAL EDİLİRKEN BU İŞGALE A-101 MARKETLER ZİNCİRİ ŞUBESİ DE EKLENDİ.

BİLECİK 17.10.2020, 12:01 17.10.2020, 21:27
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Engelli yolu engel dolu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde engelliler için yapılan kaldırım üstü yürüyüş yoluna esnaflar tarafından işgal edilirken bu işgale A-101 marketler zinciri şubesi de eklendi.

Pazaryeri ilçesinin sembolik renkleri olan mavi - beyaz taşlar ile döşenmiş olan kaldırımlara esnaflar tarafından ürünleri fazlasıyla sergilenirken, vatandaşlar ana cadde üzerinden yürümek zorunda kalıyor. Bunun yanı sıra görme engellilerin yardıma ihtiyaç duymaksızın yürüyebilmesi amacıyla yaya kaldırımlarına yaptırılan sarı hatlı döşenen uyarı ve yön taşlarına A-101 marketler zinciri şubesinin malzeme koyması vatandaşları çileden çıkardı. Vatandaşlar kaldırım üzerine malzeme koyarak yürümeye engel olan işyerlerine zabıta ekipleri tarafından denetlenmesi istedi.

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