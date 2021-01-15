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Doç. Dr. Göker, 3 ayrı projeye yönetim komitesi üyesi olarak atandı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Parısa Göker, Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Kuruluşu (European Cooperation in Science and Technology-COST) bünyesinde yürütülen 3 ayrı projeye yönetim komitesi üyesi (Management Committee Member-MC) olarak atandı.
BİLECİK 15.01.2021, 12:54
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Parısa Göker, Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Kuruluşu (European Cooperation in Science and Technology-COST) bünyesinde yürütülen 3 ayrı projeye yönetim komitesi üyesi (Management Committee Member-MC) olarak atandı.Türkiye’de bilimsel koordinatörlüğü TÜBİTAK tarafından yürütülen COST, Avrupa çapında kendi alanlarında uzman bilim insanlarını bilimsel ağlarda bir araya getirmeyi ve bu sayede ulusal alanda çalışmalarını sürdüren bilim insanlarını uluslararası alana taşımayı amaçlıyor. Doç. Dr. Parisa Göker, COST bünyesinde 2020-2024 yılları arasında yürütülecek; CA19139 - Process-based models for climate impact attribution across sectors, CA19128 - Pan-European Network for Climate Adaptive Forest Restoration and Reforestation ve CA19141 - Integrating Neandertal Legacy: From Past to Present isimli projelerde MC olarak görev alacak.
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