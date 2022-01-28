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Direksiyon başında kalp krizi geçiren emekli öğretmen hayatını kaybetti
Bilecik’te aracıyla seyir halinde iken direksiyon başında kalp krizi geçiren emekli öğretmen hayatını kaybetti.
BİLECİK 28.01.2022, 12:09
Bilecik’te aracıyla seyir halinde iken direksiyon başında kalp krizi geçiren emekli öğretmen hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde, yanında eşiyle birlikte aracıyla seyir halindeki emekli öğretmen Emin Kaymaz direksiyon başında fenalaştı. Aracının içinde hayatını kaybeden ve kalp krizi geçirdiği belirtilen Kaymaz’ın cenazesi, bugün cuma namazına müteakip Bayırköy Sarmaşık Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Sarmaşık Mezarlığına defnedilecek.