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Dereceye giren din görevlilerine ödülleri verildi

Bilecik İl Müftülüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığının 2021 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle düzenlediği yarışmalarda dereceye giren din görevlilerine ödülleri verildi.

BİLECİK 21.10.2021, 09:59
Dereceye giren din görevlilerine ödülleri verildi

Bilecik İl Müftülüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığının 2021 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle düzenlediği yarışmalarda dereceye giren din görevlilerine ödülleri verildi.

Hamidiye Cami’nde gerçekleşen hafızlık, Kur’anı Kerim’i güzel okuma, ezanı güzel okuma, etkili hutbe sunumu, hutbe yazma, şiir yazma ve bilgi yarışmalarında dereceye giren din görevlileri, Bilecik İl Müftülüğü tarafından ödüllendirildi. Törende konuşan İl Müftüsü Ali Erhun, “Kurumumuzun her kademesinde halihazırda çalışan ve emekli olan bütün fedakar mensuplarımızın Camiler ve Din Görevlileri Haftasını tebrik ediyor, haftamızın hayırlara vesile olmasını Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Camiler ve Din görevlileri Haftası yarışmalarına katılıp dereceye giren din görevlilerine ödülleri İl Müftüsü Ali Erhun tarafından takdim edildi.

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