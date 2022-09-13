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Çok sevdiği öğrencilerinden okulların açılmasından bir gün sonra ayrı düştü
Bilecik’in sevilen öğretmenlerinden Sinan Aydın yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti. Aydın, çok sevdiği öğrencilerinden okulların açıldığı ayrı düştü.
BİLECİK 13.09.2022, 11:38
Bilecik’in sevilen öğretmenlerinden Sinan Aydın yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti. Aydın, çok sevdiği öğrencilerinden okulların açıldığı ayrı düştü.
Bilecik merkez merkez Atatürk İlkokulu öğretmenlerinden Sinan Aydın bir süredir tedavi gördüğü İstanbul’daki bir hastanede hayatını kaybetti. Aydın’ın ölümü öğretmen camiası ile öğrencileri yasa boğarken, cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Papatya köyü camisinden kaldırılarak, köy mezarlığına defnedilecek.
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