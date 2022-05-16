Çocuklar 19 Mayıs coşkusu tuvallere yansıttı

Bilecik Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde müzede bir araya gelen çocuklar, bayram coşkusu ve heyecanını tuvallere yansıttı.

Yaşayan Şehir Müzesinde 6 ile 12 yaş arasındaki çocukların ‘’Bandırma Vapuru’’ temalı resim etkinliğinde birbirinden güzel resimler yapıldı. Resimler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Atatürk Parkı’nda sergilenecek.

Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver, gerçekleştirdikleri etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, 19 Mayıs bayram haftasını dolu dolu etkinliklerle geçireceklerini belirterek, “Bugün de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri dolayısı ile çocukları müzemizde ağırladık. Amacımız, çocukların şehrini benimsemeleri, yaşayan şehir müzesinin de hizmet amacına uygun olarak yaşadıklarını geleceğe aktarmalarıdır. Gerçekten güzel çalışmalar çıktı. Her bir çocuk, kendi gözünden Bandırma vapurunu tuvale yansıttı. Müze akademi ve 19 Mayıs Bayramı etkinliklerimiz devam edecek’’ ifadelerini kullandı.

Çocuklar ve aileleri de etkinlikleri büyük bir keyifle takip ettiklerini belirterek, Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve müze görevlilerine teşekkür etti. Etkinlik, çocukların yaptıkları resimlerle hatıra fotoğrafları çektirmesiyle son buldu.