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Çatıdan düşen vatandaş hayatını kaybetti

KADİR NALBANT

BİLECİK 30.09.2020, 12:11
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Çatıdan düşen vatandaş hayatını kaybetti

Bilecik’te çatıdan düşen vatandaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Hacıköy’de babasına ait traktör garajının çatısını onarmaya çıkan Kadir Nalbant, tamir yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü. Düşmenin etkisi ile ağır yaralanan Nalbant, babası tarafından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine götürülmek üzere yola çıkarıldı. Yolda ambulansa alınan Kadir Nalbant, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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