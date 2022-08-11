Bu projeyle atık kağıtlar doğaya ve ekonomiye kazandırılacak

Kent Konseyi Gençlik Meclisi Üyesi Rengin Nohutcu, “Kâğıt Atıklarınız Eğitime Dönüşsün” projesiyle atık kağıtlar doğaya ve ekonomiye kazandırılırken, maddi gereksinimli öğrencilerin eğitim-öğretim yılı içerisinde ihtiyaç duydukları kırtasiye malzemeleri karşılanacağını söyledi.

Bilecik Kent Konseyi ile Bilecik Belediyesi iş birliğinde yapılacak olan “Kâğıt Atıklarınız Eğitime Dönüşsün” projesi çerçevesinde muhtarlar için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Muhtarlar ve basın mensupları eşliğinde gerçekleştirilen program kahvaltı verilmesinin ardından başladı. Toplantıya Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, mahalle muhtarlarının yanı sıra basın mensupları katıldı.

“Dayanışma ve yardımlaşma duygusunun artmasını hedeflemektedir”

Toplantıda Kent Konseyi Gençlik Meclisi Üyesi, Rengin Nohutcu, “Kâğıt Atıklarınız Eğitime Dönüşsün” projesi hakkında bir sunum gerçekleştirerek projenin amacını açıkladı. Projenin ana fikrinin yaklaşık 1 ay önce çevredeki, sokaklardaki, ormanlardaki ve evlerdeki atıkların çevreye nasıl geri kazandırılabileceği düşüncesiyle ortaya çıktığını ifade eden Nohutçu, “Geri dönüşüm ile kâğıtların doğaya geri kazandırılışının yanı sıra aynı zamanda ekonomiye de geri kazandırılmasını istedik ve bu projemizin bu alanında da ekonomik açıdan dezavantajlı öğrenci grupları ile çalışmayı düşündük. Projemiz, vatandaşlarımızın evlerinde bulunan kağıt atıkları toplamak ve onları ekonomiye geri kazandırıp okulların açılacağı şu dönemde ekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilere eğitim-öğretim yılı içerisinde ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemesinin karşılanmasını ve toplum içerisindeki dayanışma ve yardımlaşma duygusunun artmasını hedeflemektedir” dedi.

"Uğur Mumcu Parkı’nın bir kısmı bu projemiz için ayrıldı"

Gençlik Meclisi Üyesi Nohutçu, "Bilecik Belediyesi’nden projemiz için basın yayın konusunda ve yeni yapılacak olan Uğur Mumcu Parkı’nın bir kısmının projemiz için ayrılıp bu alanda projenin tanıtımı ve kırtasiye bağışında bulunduğumuz çocuklara belediyemiz tarafından fidan verilmesi talebinde bulunduk. Yine bu alana dikimin sağlanması konusunda destek istedik. Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı da bizlere destek olacaklarını belirtti” ifadeleriyle sözlerine son verdi.