banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Usta sanatçı Nedret Güvenç hayatını kaybetti
Usta sanatçı Nedret Güvenç hayatını kaybetti
Cübbeli Ahmet'ten geri adım!
Cübbeli Ahmet'ten geri adım!
İstanbulkartlılar dikkat! Metrobüs, otobüs, metro ücretlerine zam... Yeni İETT tarifesi ne kadar oldu?
İstanbulkartlılar dikkat! Metrobüs, otobüs, metro ücretlerine zam... Yeni İETT tarifesi ne kadar oldu?
Marmaris yangınını 2 çocuk çıkarmış
Marmaris yangınını 2 çocuk çıkarmış

Bozüyük’te yol ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaşam alanlarını daha düzenli bir hale getirebilmek amacı ile ilçenin cadde ve sokaklarında Bozüyük Belediyesi tarafından başlatılan yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

BİLECİK 31.07.2021, 10:35
Bozüyük’te yol ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor
banner502

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaşam alanlarını daha düzenli bir hale getirebilmek amacı ile ilçenin cadde ve sokaklarında Bozüyük Belediyesi tarafından başlatılan yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğünce ihtiyaç duyulan her noktada devam eden yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları kapsamında kilit taşı bakım ve yenileme çalışmaları ağırlıklı olarak Yeni Mahalle ve Kasımpaşa Mahallesi’nde sürdürülürken yapılan çalışmalar ile yol ve kaldırımlar iyileştirilerek daha düzenli bir hale getiriyor. Ayrıca yapımı tamamlanan Yeşilkent Kültür ve Sosyal Tesisi çevresindeki çevre düzenleme çalışmalarını da sürdüren ekipler bölgedeki kaldırım yapımı, çevre temizliği ve yol düzenleme çalışmalarına da devam ediyor.
Yorumlar (0)
29°
açık
banner501