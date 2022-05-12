Bozüyük’te ücretsiz kuduz aşısı kampanyası

Bozüyük Belediyesi tarafından sahipli kedi ve köpekler için ücretsiz aşı kampanyası düzenlendi.

Uygulama ile 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre sahipli köpekler de belediye tarafından kayıt altına alınıyor. Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Veterinerlik Hizmetleri bünyesinde Belediye Mezbahasının bahçesinde yapılan aşılamayla birlikte kuduz riskinin ortadan kaldırılması ve ilçedeki sahipli köpeklerin kontrol altına alınması amaçlanıyor. Ayrıca kedi ve köpek sahiplerine, kedi köpek aşı takvimi, üreme tablosu, kedi ve köpeklerin bakımında nelere dikkat edilmesi gerektiği, kışın araç içerisine saklanabilecek kedi ve köpekler için yapılacak kontroller gibi önemli konularda da bilgiler veriliyor.

İki gün süren ücretsiz aşı kampanyası hakkında memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, "Bu kampanya ile hayvanlarımız hem ücretsiz olarak kuduz aşısı oluyor, hem de canlarımız hakkında bilmediğimiz konularda yetkililerden bilgi alıyoruz. Bu güzel hizmet için belediyemize ve Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na teşekkür ediyoruz” dediler.