Bozüyük, Gençlik Tiyatrosu’nu sevdi

Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu’nun sahnelediği “Kim Akıllı, Kim Deli ?” adlı tek perdelik komedi oyunu beğeniyle izlendi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde prömiyerin ardından 2. kez sahnelenen “Kim Akıllı, Kim Deli ?” adlı oyun Bozüyüklü sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü. 15-17 yaş arasındaki Bozüyüklü gençlerden oluşan Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu da sahnedeki başarılı performanslarıyla izleyenlerin sevgisini kazandı.

Yaşadığımız dünyada insanların nasıl delirdiğini anlatan ve pek çok insanın neden ve nasıl delirmediğini sorgulayan, delilik üzerine oluşturulmuş kara mizahi bir oyun olan Kim Akıllı Kim Deli’nin yönetmenliğini Bozüyük Belediye Tiyatrosu eğitmenleri Kıvanç Pehlivanoğlu, İlknur Nazlı ve Özgür Yamacı üstlenirken oyunda; Batuhan Songur, Berra Yiğit, Defne İrem Beysil, Ecem Nil Ada, Erva Özyetkin, Havva Ekinci, İclal Adalıoğlu, Şevval Aydın ve Talha İyikan rol alıyor.