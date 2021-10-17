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"Bizim Kızlar" lige galibiyetle başladı
Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig’de mücadele eden Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, ligdeki ilk maçında sahadan 3-1 galip ayrıldı.
BİLECİK 17.10.2021, 10:52
Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig’de mücadele eden Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, ligdeki ilk maçında sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Sakarya Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda Sakarya Gelişimspor ile karşılaşan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, ilk sette 25-19’luk skorla 1-0 geriye düşerken, diğer setleri 25-15, 25-23 ve 26-24’lük skorlarla kazanmayı başardı.
Lige deplasmanda aldıkları galibiyetle başlayan "Bizim Kızlar" büyük moral kazanırken, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu voleybol takımını tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.