"Bizim Kızlar" grup liderliğini garantiledi

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi 10. gruptaki mücadelesini başarıyla sürdüren Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı 13. haftada karşılaştığı Tepebaşı Gençlik Voleybol Takımını 3-0 mağlup etti.

Bozüyük Yeni Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, CHP İlçe Başkanı İhsan Esel, takıma sponsor olan fabrika yöneticileri, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü teknik ekibi ve voleybol sever Bozüyüklüler ilgi ile izledi. Voleybol severler için Cumhuriyet İlkokulu’nun önünden saat 13:00’ten itibaren ücretsiz ring seferleri düzenlendi. Başkan Bakkalcıoğlu maç öncesinde takım ile görüşerek takıma başarılar diledi. Yoğun bir seyirci desteği ile oynanan maçı "Bizim Kızlar" 1. seti 25-10, 2. seti 25-9 ve 3. seti de 25-22’lik skorla 3-0 kazanarak grup liderliğini garantiledi. Maçın set aralarında sundukları cimnastik gösterileri ile beğeniyle izlenen Bozüyük Belediyesi cimnastik branşı sporcuları da voleybolcu ablalarına destek oldular. Galibiyetle biten maçın sonunda Kaymakam Öztürk, Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu ve Başkan Yardımcıları ile birlikte sahaya inerek “Bizim Kızlar”ı ve teknik ekibi tebrik etti, başarılarının devamını diledi.