Bilinçli tüketiciyi yaptığı resimle anlatarak birinci oldu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ortaokul öğrencisi Ecrin Sunar, Ticaret İl Müdürlüğü tarafından bilinçli tüketim ve tüketici hakları konusunda bilinçlenmesi amacıyla gerçekleştirdiği resim yarışmasında il birincisi oldu.

Tüketici bilincinin arttırılması amacıyla eğitim çağından ki çocuk ve gençlerin bilinçli tüketim ve tüketici hakları konusunda bilinçlenmesi amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü tarafından resim yarışması düzenlendi. Yarışmada İl genelinde dereceye giren Saffet Şeker Ortaokulu öğrencisi Ecrin Sunar ödül almaya hak kazandı.

Bozüyük Kaymakamlığında gerçekleşen ödül töreninde, Kaymakam Hasan Yaman, Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta ve protokol üyeleri ödül kazanan öğrenci Ecrin Sunar’a hediye takdim etti. Yarışmada ödül kazanan öğrenciye Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Levent tarafından tablet hediye edildi.