banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
MASAK Thodex'in hesaplarına bloke konduğunu açıkladı
MASAK Thodex'in hesaplarına bloke konduğunu açıkladı
Malta eriğinin kilosu toptanda 7-8, tezgahta 13-15 lira
Malta eriğinin kilosu toptanda 7-8, tezgahta 13-15 lira
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Bakan Dönmez: İlk FSRU gemimiz Ertuğrul Gazi, Türkiye'de
Bakan Dönmez: İlk FSRU gemimiz Ertuğrul Gazi, Türkiye'de

Bilinçli tüketiciyi yaptığı resimle anlatarak birinci oldu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ortaokul öğrencisi Ecrin Sunar, Ticaret İl Müdürlüğü tarafından bilinçli tüketim ve tüketici hakları konusunda bilinçlenmesi amacıyla gerçekleştirdiği resim yarışmasında il birincisi oldu.

BİLECİK 22.04.2021, 16:13
2
Bilinçli tüketiciyi yaptığı resimle anlatarak birinci oldu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ortaokul öğrencisi Ecrin Sunar, Ticaret İl Müdürlüğü tarafından bilinçli tüketim ve tüketici hakları konusunda bilinçlenmesi amacıyla gerçekleştirdiği resim yarışmasında il birincisi oldu.

Tüketici bilincinin arttırılması amacıyla eğitim çağından ki çocuk ve gençlerin bilinçli tüketim ve tüketici hakları konusunda bilinçlenmesi amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü tarafından resim yarışması düzenlendi. Yarışmada İl genelinde dereceye giren Saffet Şeker Ortaokulu öğrencisi Ecrin Sunar ödül almaya hak kazandı.

Bozüyük Kaymakamlığında gerçekleşen ödül töreninde, Kaymakam Hasan Yaman, Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta ve protokol üyeleri ödül kazanan öğrenci Ecrin Sunar’a hediye takdim etti. Yarışmada ödül kazanan öğrenciye Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Levent tarafından tablet hediye edildi.
banner478
Yorumlar (0)
17°
az bulutlu