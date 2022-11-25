Bilecik’te yeni yapılan hastane adının yön tabelalarına eklenmesi talebi

Bilecik’te vatandaşlar, çevre yolu yön tabelasına, geçtiğimiz yıl hizmete giren Eğitim ve Araştırma Hastanesi isminin de eklenmesi talep ediyor.

69 bin 822 metrekare alana sahip 250 yatak kapasiteli, 87 poliklinik, 11 ameliyathane, yeni doğan yatak sayısı 17 ve 27 yataklı yoğun bakım ünitesi ile hizmet veren Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesini çevre illerden gelen vatandaşlar bulmakta zorlanıyor. Osmaneli-Bilecik istikametinden gelen vatandaşların biraz daha kolay şekilde buldukları hastaneyi, Eskişehir-Bozüyük-Bilecik istikametinden gelen sürücülerin yolu bilmedikleri takdirde hastaneyi bulmakta oldukça zorlanıyor. Bu istikamette seyir edenlerin hastaneye ulaşması için dalçıktan geçmeleri gerekirken, buradaki yön tabelasında hastanenin ismini yazmayışı sürücüleri zora sokuyor. Vatandaşlar, bir an önce her iki istikametteki yön tabelalarına Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi adının yazılmasını talep ettiler.