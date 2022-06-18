Bilecik’te şarkısıyla ünlü olan ’Ebe Gümeci’ çiçeğine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

Bilecik’te kapalı pazar alanı girişinde yaz çiçekleri satıcıların işleri yoğunlaşırken, şarkısıyla ünlü olan ’Ebe Gümeci’ çiçeğine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

Yazın gelmesiyle birlikte evlerini, balkonlarına renk arayan çiçekseverler, bahçe, saksı bitkileri ve çiçeklere yoğun ilgi gösteriyor. Bilecik’in Hürriyet Mahallesi kapalı pazarında çiçekçilik yapan Yılmaz Atik, yazın gelmesiyle birlikte çeşit çeşit çiçeğin görücüye çıktığını ifade ederek son zamanlarda Samsak Döveci şarkısıyla meşhur olan Ebe Gümeci çiçeğine ilginin yoğun olduğunu dile getirdi. Atik, Ebe Gümeci çiçeğinin Türkiye’de neredeyse her yerde kolayca bulunabileceğini ifade ederek, “Halk arasında develangir, gibi farklı isimlerle anılan, genelde mor çiçekleri ile bilinse de aslında pembe, beyaz gibi farklı renklerde çiçek açan türleri de bulunan bir bitki. Doğada kendiliğinden yetişebilen bu bitkiye ülkemizin dört bir yanında rastlamak mümkün oluyor. Şimdi şarkısıyla popüler oldu. Vatandaşlar bu çiçeğe yoğun ilgi gösteriyor” dedi.