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Bilecik’te motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
BİLECİK'TE TRAFİK KAZASI; 1 KİŞİ YARALANDI
BİLECİK 06.08.2020, 16:51
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Bilecik’te motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Kaza, Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak ile Bağlar Caddesi’nin kesiştiği noktada meydana geldi. Stadyum Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Umut Şen idaresindeki 11 AG 569 plakalı motosiklet ile Bağlar Caddesi’nde ilerleyen İsa Köşe yönetimindeki 06 KA 7466 kamyonet, sokak ve caddenin kesiştiği noktada çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Umut Şen yaralandı. Yaralı, olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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