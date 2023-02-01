Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden Osmaneli istikametine seyir halindeki 11 ABA 193 plakalı otobüs sürücü Osman Y.’nin Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında bir anda önüne yabanı hayvanlar çıktı. Yabani hayvanlara çarparak, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüje çıkarak durabildi. Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan Hava N. (43), Nesrin A. (44) ve Fatma Nur Y. (39) yaralandı. Yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kendi imkanlarıyla giderken, sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.