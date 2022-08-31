Bilecik’te kurtuluş heyecanı sürüyor

Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı dolayısı ile düzenlenen ve 1 hafta sürecek festivalin açılış konserinde Betül Demir kentte sahne aldı. Cumhuriyet meydanındaki konsere binlerce Bilecikli akın etti.

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen Betül Demir konseri öncesi fener alayı düzenlendi. Fener alayına Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, belediye başkan yardımcıları,il genel ve belediye meclis üyeleri ile çok sayıda Bilecikli katıldı.Fener alayına ellerindeki Türk bayrakları ve fenerlerle katılan Bilecikli vatandaşlar, bando eşliğinde yürüyerek, zafer coşkusunu yaşadı.

"100. Yıl Kurtuluş Festivali etkinliklerimiz devam edecek’’

Konserde kısa bir konuşma yapan Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, ‘’Bugün harika bir zafer yürüyüşü yaptık. Bir kez daha hem zafer bayramımızın 100. Yılı kutlu olsun hem de bize özgürlüğümüzü veren Ata’mıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. 100. Yıl Kurtuluş festivali etkinliklerimiz devam edecek. Çok güzel bir atmosfer var burada. Eğlendiğinizi ben iyi biliyorum. Tekrar hepimizin 30 Ağustos Zafer bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum’’ ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Betül demir ise Bilecik’te olduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Başkan V. Subaşı ve konser alanındakilere teşekkür etti. Bilecik’te kadın Belediye Başkanı görmekten de büyük mutluluk duyduğunu belirten Betül Demir tekrar Bileciklilerle buluşmak istediğini söyledi.

Milletvekili Yaşar Tüzün ve Başkan V. Subaşı daha sonra Betül Demir’e Bilecik seramiği üzerine yansıtılmış Atatürk portresi ve çiçek hediye etti.