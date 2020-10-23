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Bilecik’te Korona virüs tanılı ya da temaslı kişilere evlerinde denetim

BİLECİK'TE KORONA VİRÜS TANILI YADA TEMASLI KİŞİLERE EVLERİNDE DENETİM

BİLECİK 23.10.2020, 11:28
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Bilecik’te Korona virüs tanılı ya da temaslı kişilere evlerinde denetim

Bilecik’te Korona virüs (Covit-19) salgını tanılı ya da temaslı olması nedeniyle evlerinde izolasyona tabi tutulan kişilere denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda korona virüs tedbirleri denetimi kapsamında Bilecik’in ilçeleri ve onlara bağlı köylerde tanılı ya da temaslı kişilere evlerinde denetim yapıldı. Virüs tanılı yada temaslı olması nedeniyle evlerinde izolasyona tabi tutulan kişiler sağlık, emniyet veya jandarma ekipleri tarafında kontrol ve denetimleri yapıldı.

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