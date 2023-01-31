Bilecik’te kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücüsü yaralandı

Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet devrilirken sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik şehir merkezinden İstasyon Mahallesine seyir halindeki 16 AFM 312 plaka motosiklet sürücüsü Utku A., Akasya Altı mevkiinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.