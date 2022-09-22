Bilecik’te karşı şeride geçen araç takla atarak bulabildi, sürücüsü yaralandı

Bilecik’te seyir halindeki hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik kent merkezinden İstasyon Mahallesine seyir halindeki Uğur A. yönetimindeki 11 UA 702 plakalı hafif ticari araç, TOKİ kavşağı mevkisinde aracı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce orta refüjde çarptı, ardından savrulan otomobil karşı şeride geçerek devrildi. Kazada araç sürücü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahaleni ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza nedeniyle Bilecik istikametine tek şeritten verilirken kazalı aracın çekilmesi sonrası trafik normale döndü.