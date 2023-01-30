Bilecik’te ’İslam Medeniyetinde Aile Kurumu ve Okuma Kültürü’ semineri düzenlendi

Bilecik İl Müftülüğü tarafından ’İslam Medeniyetinde Aile Kurumu ve Okuma Kültürü’ semineri düzenlendi.

Bilecik Sanayi ve Ticaret Odası konferans salonunda düzenlenen seminere Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, merkez ve ilçe din görevlileri ve Kur’an kursu öğreticileri katıldı. Vali Kızılkaya’nın açılış konuşmasının Tarihçi Yazar Mustafa Turan tarafından din görevlilerine yönelik seminer verdi.

Program Yazar Turan’la yapılan söyleşi ve kitap imza töreniyle sona erdi.