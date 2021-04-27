banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Pfizer’den yeni gelişme! Korona virüs hapı geliyor
Pfizer’den yeni gelişme! Korona virüs hapı geliyor
Tam kapanmada her isteyen markete gidemeyecek!
Tam kapanmada her isteyen markete gidemeyecek!
107 gün sonra özgür: 'Bu gece çocuklarımla uyuyabileceğim'
107 gün sonra özgür: 'Bu gece çocuklarımla uyuyabileceğim'
Tam kapanma futbolu etkileyecek mi?
Tam kapanma futbolu etkileyecek mi?

Bilecik’te haftalık korona virüs vaka sayısı hızla artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık korona virüs (Covid-19) vaka sayılarını açıkladı. Buna göre Bilecik’te sayı her geçen hafta hızla artıyor.

BİLECİK 27.04.2021, 10:52
1
Bilecik’te haftalık korona virüs vaka sayısı hızla artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık korona virüs (Covid-19) vaka sayılarını açıkladı. Buna göre Bilecik’te sayı her geçen hafta hızla artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 17-23 Nisan tarihleri arasındaki korona virüs (Covid-19) vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, Bilecik’in 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı 525,79’a yükseldi. Bu rakam geçen hafta 494 olarak açıklanmıştı.
Yorumlar (0)
16°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?