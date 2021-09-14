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Bilecik’te hafriyat yüklü kamyon devrildi

Bilecik’te hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri ölen ve yaralanan olmadı.

BİLECİK 14.09.2021, 12:46
Bilecik’te hafriyat yüklü kamyon devrildi

Bilecik’te hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri ölen ve yaralanan olmadı.

Kaza; Bilecik - Yenişehir D160 karayolu Taşçılar Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bursa’nın Yenişehir ilçesinden Bilecik istikametine seyir halindeki İsmail K. yönetimindeki 43 RT 860 plakalı araç, Taşçılar Köyü mevkiine geldiğinde karşı yönden gelen Köksal Y. idaresindeki 34 ST 9192 plakalı hafriyat yüklü kamyonu şeridine girdi. Köksal Y., kaza yapmamak için ani bir manevra yapınca kontrolden çıkan kamyon araç yoldan çıkarak devrildi. Kazayı kamyon sürücüsü Köksal Y. şans eseri yara almadan atlatırken, jandarma karayolunda başka bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.

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