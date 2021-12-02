Bilecik’te el freni çekilmeyen araç gölete uçtu

Bilecik’te sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu araç gölete uçtu.

Edinilen bilgiye göre, Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrulgazi göletine arkadaşıyla giden Fatih B.’nin aracı çamura saplandı. Aracı bulunduğu yerden çıkartamayan Fatih B., yardım istemek için ilçe merkezine gitti. Bu esnada el freni çekilmeyen araç gölete uçtu.

Durumun jandarmaya iletilmesinin ardından suyun içine gömülen araç, dalgıçların da desteğiyle çıkartıldı. Araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.