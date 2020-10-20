Bilecik’te din görevlileri bir araya geldi

Ekim ayı Din Görevlileri Toplantısı İl Müftüsü Ali Erhun başkanlığında merkez Kayıboyu Camiinde Korona virüs (Covid 19) tedbirleri çerçevesinde maske ve mesafe kuralları riayet edilerek yapıldı.

Toplantıya, il müftü yardımcıları, şube müdürleri, merkez ve köylerde görev yapan din görevlileri katıldı. Yediler Camii İmam Hatibi İsa Atay’ın Kur’an ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantı, İl Müftü Yardımcısı İbrahim Özen’in din görevlileri tarafından her ay mutat olarak okunan hatm-i şeriflerin duasını yapması ile devam etti. Toplantıda, pandemi tedbirleri, Mevlid- i Nebi Haftası ve diğer güncel idari konular görüşülürken, İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu’nun sunumu ile sona erdi.