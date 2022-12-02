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Bilecik’te bütün cami bahçeleri her hafta yıkanarak cuma namazına hazırlanıyor
Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından şehir merkezindeki bütün camilerin bahçeleri her hafta yıkanarak temizleniyor.
BİLECİK 02.12.2022, 12:43
Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından şehir merkezindeki bütün camilerin bahçeleri her hafta yıkanarak temizleniyor.
Mesailerine gün ağarmadan başlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki bütün camilerde detaylı çalışmalar yapmaya devam ediyor. Cami bahçelerindeki dökülmüş yaprak ve atıkları toplayan ekipler daha sonra tazyikli suyla yıkama çalışmasını tamamlıyor. Mahalle sakinleri de yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek, görevlilere teşekkür etti.