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Bilecik’te boş arazide çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi

Bilecik’te boş bir arazide çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekipleri harekete geçirdi.

BİLECİK 31.07.2021, 13:29
Bilecik’te boş arazide çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi
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Bilecik’te boş bir arazide çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Hürriyet Mahallesi Kumsal Sokak üzerinde boş bir arazide dumanları gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri yangını söndürürken, arazideki ot ve çöplerin sigara izmariti yüzünden tutuştuğu öğrenildi. Ekipler alanda yaptıkları soğutma çalışmasının ardından, polis ekipleri yangın alanında geniş çaplı araştırma yaptı.
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