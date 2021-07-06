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Bilecik’te bazı okullarda güçlendirme ve tadilat yapılacak

Bilecik İl Özel İdare ile Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen ortak projelerin değerlendirme toplantısında, ildeki bazı okullar için yapılacak güçlendirme ve tadilat işlemleri görüşüldü.

BİLECİK 06.07.2021, 10:58
Bilecik’te bazı okullarda güçlendirme ve tadilat yapılacak

Bilecik İl Özel İdare ile Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen ortak projelerin değerlendirme toplantısında, ildeki bazı okullar için yapılacak güçlendirme ve tadilat işlemleri görüşüldü.

Bilecik İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Akil Şahin, Müdür Yrd. Halis Çelik, İl Özel İdare Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Şahman Sakin, Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Özdemir ve il özel idaresi teknik personelleri katıldı. Toplantıda 2 kurum arasında yapılan ortak projeler değerlendirilirken bir de sunum yapıldı. Sunumda Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda güçlendirme ve tadilat projelerine ilişkin değerlendirilmelerde bulunularak, 2021 yılına ait planlamalar yapıldı.
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