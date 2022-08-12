banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İçişleri Bakanlığı'ndan MERNİS açıklaması!
İçişleri Bakanlığı'ndan MERNİS açıklaması!
Çorum depremle sallandı!
Çorum depremle sallandı!
Rus ve Ukraynalı sanatçılar
Rus ve Ukraynalı sanatçılar "Savaşa hayır" diyor
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Bilecik’te bazı mülkü amirler değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanfi 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Bilecik’te bazı mülkü amirler değişti.

BİLECİK 12.08.2022, 12:34
Bilecik’te bazı mülkü amirler değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanfi 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Bilecik’te bazı mülkü amirler değişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararnamesiyle Gölpazarı Kaymakamlığı görevini yürüten Efecan Şahin, Elazığ’ın Sivrice İlçe Kaymakamlığına atanırken, yerine Burdur’un Çavdır İlçe Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan atandı. Kastamonu Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz ve Eskişehir’in Mihalgazi Kaymakamı Şahin Arslan Bilecik Vali Yardımcılığına görevine atandı. Eskişehir’in İnönü İlçe Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt ise Yenipazar Kaymakamlığına atandı.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu