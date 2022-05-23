Bilecik’te Balkan rüzgarı esti

Bilecik’te hıdrellez etkinlikleri çerçevesinde ’Rumeli Ezgileri Korosu ve Balkanika Halk Oyunları’ gösterisi düzenlendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programa Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, ERBALDER Başkanı Neziha Bilen, Bilecik Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ruşen Gül ve çok sayıda vatandaş katıldı. Rumeli ezgileri konseriyle başlayan etkinlikler daha sonra Balkanika Halk Oyunları ekibi gösterilerini sundu. Açılışta konuşan ERBALDER Başkanı Neziha Bilen, derneğin kuruluş amacı ve yaptıkları faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

"Bilecik’te güzel bir etkinlikte bir arada olduğumuz için çok mutlu oldum"

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı da düzenlenen program dolayısıyla mutlu olduğunu belirterek, "Ben de 1988 yılında Bulgaristan’da doğdum. 1989’da ise zorunlu göç ile önce Kars’a sonra Bilecik’e taşındık ve bugüne kadar Bilecik’te yaşıyoruz. Bulgaristan ile bağımız kopmadı. Halen de gidip geliriz. Rumeli Türkleri olmaktan büyük gurur duyuyorum. Rumeli’den ezgilerle duygu ve anlam dolu vakit geçirdik. Bizlere böyle güzel bir gün yaşattıkları için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Katılımcıların büyük bir ilgiyle takip ettiği program sonunda pilav ve ayran ikramı yapıldı.