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Bilecik’te alt yapı çalışmaları devam diyor
Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere birçok birim çalışanları, kenttin dört bir köşesindeki alt yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
BİLECİK 06.05.2022, 10:10
Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere birçok birim çalışanları, kenttin dört bir köşesindeki alt yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kent altyapısında köklü değişikliği beraberinde getirecek kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışması olmak üzere birçok alanda çalışmalarını sürdüren Bilecik Belediyesi diğer yandan kanal bağlantı çalışmaları ve yeni yol açma çalışmalarını gerçekleştiriyor. Asfalt yama yanı sıra yollarda ve kaldırımlarda gerekli bakım ve tadilat hizmetlerini de yerine getiren ekipler, aynı zamanda şehrin birçok noktasında kilit parke taşı çalışmasını gerçekleştiriyor ve kanal baca tamirlerini de yapıyor.