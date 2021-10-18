Bilecik’te 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Bilecik’te iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Söğüt ilçesinden Dömez köyüne seyir halindeki Hulusi Ü. (66) idaresindeki 11 TD 161 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen İbrahim U. idaresindeki 11 T 3511 plakalı ticari taksiyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 11 TD 161 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Hulusi Ü. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.