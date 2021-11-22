Bilecik’te 15 bin adet yaban mersini dikimi gerçekleştirildi

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan "Mavi Yemiş Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 15 bin yaban mersini dikimi gerçekleştirildi.

Tarımsal üretimin artırılması projesi doğrultusunda Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan "Mavi Yemiş Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Pazaryeri İlçesi Arpadere, Sarnıç ve Dülgeroğlu köylerinde atıl durumda olan 50 dekar araziye 15 bin adet yaban mersini fidanı dikimi gerçekleştirildi. Pazaryeri’nde dikim yapan çiftçilere Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Bilecik Tarım ve orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş eşlik etti. İl Müdürü Necmettin Yoldaş Bilecik’te doğal olarak yetişen yaban mersininin iklim özellikleri ve toprak yapısı bakımından yetiştiriciliğinin diğer bölgelere göre daha avantajlı olduğunu belirterek, “Ana ürün olan ayva, nar, hurma gibi ürünlerin yanında tarım ürünlerimizin çeşitlendirilmesi açısından bu tür bahçeleri arttırmalıyız” ifadelerine yer verdi.