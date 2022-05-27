Bilecik’i bölge finalinde temsil edecek okul belli oldu

‘İmam Hatipler Yarışıyor’ mesleki bilgi yarışmasını birincilikle tamamlayan Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bölge finalinde Bilecik’i temsil edecek.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün ‘İmam Hatipler Yarışıyor’ Mesleki Bilgi Yarışması Bilecik’te Anadolu İmam Hatip Liselerinin katılımıyla, Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirildi. Bilecik İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır’ın izleyici olarak katıldığı yarışmada okul idarecileri vakıf başkanları, öğretmenler ile öğrenciler de yer aldı.

Büyük çekişmeye sahne olan bilgi yarışmasını Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1’incilikle tamamlayarak bölge finallerinde Bilecik’i temsil etmeye hak kazandı. Yarışmanın 2’incisi Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesi, 3’üncüsü ise Bozüyük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. Yarışmada dereceye giren okullara kupaları İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır tarafından takdim edildi. Katılım sağlayan bütün yarışmacılar, vakıf başkanları tarafından çeyrek altın ile ödüllendirildi. Aynı zamanda Bilecik Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından da öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Öte yandan Bilecik İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır yarışmada dereceye giren öğrencilere ve onları yetiştiren öğretmenleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.