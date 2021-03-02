Mart Ayı Bilecik Belediye Meclisinde, Bilecik’e aşevi kurulması oy birliği ile kabul edildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Teftiş Kurulu Müdürlüğü çalışma yönetmeliği taslağının görüşüldüğü toplantıda, ulusal ve uluslararası spor aktivitelerinde başarı gösteren ve derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere antrenör ve antrenör yardımcılarına nakdi ödül verilmesi ile verilecek ödüle ilişkin Belediye Başkanına ve belediye encümenine yetki verilmesi konusu görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi.

Bilecik’e aşevi kuruluyor

Toplantıda ayrıca Hürriyet Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Yuvam Sokak üzerindeki park alanının aşevi olarak kullanılmak üzere Kızılay’a 10 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi ve tahsis işlemine yönelik tüm iş ve işlemleri yürütmek üzere belediye başkanlığına yetki verilmesi konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. 2021 yılında uygulanacak ücret ve tarifelerin tespitine ilişkin belediye meclisinin 7 Aralık 2020 tarih ve 110 sayılı kararında değişiklik ve ilave yapılması konusunun görüşüldüğü toplantıda ayrıca imar konuları görüşülerek, detaylı çalışma yapılması amacıyla İmar Komisyonuna havalesi yapıldı. Merkezi Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin rehabilitasyon inşaat işi, terfi merkezleri ve kollektor hattı inşaatı ile güney hat 2 ve güney hat 3 yağmursuyu hattı inşaatı işinde kullanılmak üzere İlbank A.Ş’den (İller Bankası) kredi kullanılması ve belediye başkanına yetki verilmesi konusu görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

Mecliste ‘’Kadın Komisyonu’’ kuruldu

Bilecik Belediyesi çalışmalarında kullanılmak üzere bir adet iş makinesi alımının oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıda ayrıca kadınların gerek mecliste gerek sosyal hayatta daha çok temsil edilmesi, talep ve görüşlerinin daha rahat şekilde alınması amacıyla Kadın Komisyonu kurulması hakkındaki gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.