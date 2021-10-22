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Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya’nın Bozüyük ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bilecik Valiliği görevine atanan Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Bozüyük’ü ziyaret etti

BİLECİK 22.10.2021, 10:55
Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya’nın Bozüyük ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bilecik Valiliği görevine atanan Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Bozüyük’ü ziyaret etti

Bilecik Valisi Kızılkaya ilk olarak ziyaret etteği Bozüyük İlçe Kaymakamlığında kendisini Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve kurum müdürleri karşıladı. Kaymakamlıktaki görüşmelerin ardından belediyeyi ziyaret eden Vali Dr. Kemal Kızılkaya burada Belediye Başkanı ve başkan yardımcıları ile bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu, Vali Kızılkaya’ya belediye tarafından tamamlanan ve devam eden projeler ile ilçe hakkında çeşitli bilgiler verdi. Ziyaretin ardından Başkan Bakkalcıoğlu, Vali Kızılkaya’ya ilçeye göstermiş olduğu ilgi ve alaka nedeni ile teşekkür ederek, plaket takdiminde bulundu. Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya da Başkan Bakkalcıoğlu’na göstermiş olduğu misafirperverlik nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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