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Bilecik Ramazan Bayramı’nın ilk gününü sakin geçiriyor

Bilecik’te vatandaşlar Ramazan Bayramı’nın ilk gününde tam kapanmaya büyük oranda riayet ederken, polis ekiplerinin kent merkezindeki denetimleri aralıksız sürüyor.

BİLECİK 13.05.2021, 14:04
Bilecik Ramazan Bayramı’nın ilk gününü sakin geçiriyor

Bilecik’te vatandaşlar Ramazan Bayramı’nın ilk gününde tam kapanmaya büyük oranda riayet ederken, polis ekiplerinin kent merkezindeki denetimleri aralıksız sürüyor.

Bilecik’te kent merkezinin işlek noktaları olan Cumhuriyet Meydanı, Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay caddeleri ile Atatürk Bulvarı’nda tam kapanma nedeniyle Ramazan Bayramı’nın birinci gününde sessizlik hakim oldu. Emniyet ekipleri kent merkezinin çeşitli noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında araçları durdurarak denetim yaptı.
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