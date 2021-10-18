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Bilecik kırmızıya büründü

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son haftalık korona virüs risk haritasına göre, Bilecik’te vaka sayılarında önemli oranda artış oldu.

BİLECİK 18.10.2021, 11:54
Bilecik kırmızıya büründü

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son haftalık korona virüs risk haritasına göre, Bilecik’te vaka sayılarında önemli oranda artış oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2-8 Ekim tarihleri arasındaki haftayı kapsayan korona virüs risk haritasını açıkladı. 220 bin olan Bilecik’te de 100 bin kişide vaka sayısı bir önceki haftaya 287,59 seviyesindeyken 47,55 artışla 335,14’e çıktı. Bilecik güncellenen vaka sayıları, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansırken, ’yüksek risk’ anlamına gelen kırmızı renkle yer aldığı görüldü.

Öte yandan ’Mavi’ kentler arasında yer alan Bilecik’te aşılama oranı en az iki doz olmuş 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde 77,7 olarak kayıtlara geçti.

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