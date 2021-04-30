Bilecik eski belediye başkan adayı Şensoy’un acı günü

2014 yılındaki yerel seçimlerde MHP’den Bilecik Belediyesi başkan adayı olan Hüseyin Şensoy’un babası Basri Şensoy (80) hayatını kaybetti.

Bilecik’in eski fırıncı esnaflarından Basri Şensoy tedavi gördüğü Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Yediler Camii’nde kılınacak olan cenaze namazın ardından şehir mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan cenaze için Bilecik Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Cenaze namazlarının vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 10 kişi ile kılınmasına karar verilmiştir. Pandemi sürecinde taziyelerinizi yüz yüze ziyaretle yerine telefonla yapmanızı tavsiye ederiz. Hemşerilerimize önemle duyurulur” denildi.