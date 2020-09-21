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Bilecik Edebali Kültür ve Araştırma Derneğini Başkanı Durmuş’tan İl Müdürü Özdemir’e ziyaret
BİLECİK EDEBALİ KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ BAŞKANI ARİF DURMUŞ, BİLECİK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜ YASİN ÖZDEMİR'İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.
BİLECİK 21.09.2020, 12:50
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Bilecik Edebali Kültür ve Araştırma Derneği Başkanı Arif Durmuş, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlü Yasin Özdemir’i makamında ziyaret etti.
Bilecik Edebali Kültür ve Araştırma Derneği Başkanı Arif Durmuş, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Yasin Özdemir’e ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Yeni görevinde Özdemir’e başarılar dileyen Durmuş, günün anısına derneklerin anı tabağını hediye etti.
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